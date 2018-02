Voici la conclusion du test de Anagund :Metal Gear Survive n’est sans doute pas le jeu le plus respectueux des joueurs - et de son propre univers - qui puisse exister. Le mélange solo/multi est une bonne chose, même si la maladresse de Konami cause des problèmes d'équilibrage. Sous ses airs de repompe de l’univers Metal Gear Solid V, Survive propose quand même une expérience crédible qui mélange un gameplay pointu, de la gestion et surtout des notions de survie plutôt poussées sans virer à l’excès. Malgré certains choix cocasses, il garde quelques atouts qui en font un titre plutôt bon dans l’ensemble. Vous râlerez de temps en temps, sans aucun doute, mais certains pourraient accrocher.Les + :-Un gameplay complet-Des tonnes de gadgets-Un aspect survie plutôt prononcé-La gestion de la base et des survivants-Quelques moments stressants face aux hordes-Le solo et le multi intégré dans une même expérienceLes - :-Techniquement très moyen-Impression de déjà-vu-Un peu répétitif-Manque d'équilibrage : Survie-Manque d'équilibrage : Solo/multi-Mono-sauvegarde en soloNote : 14/20Le test complet ici :http://www.jeuxvideo.com/test/801633/metal-gear-survive-action-survie-gestion-la-formule-marche-t-elle.htmPerso j'en suis au chapitre 5 et c'est vraiment pas mal, la survie est extrême (soif, nourriture, santé, oxygène, camps, équipement a géré etc). C'est peut être parce que je suis un gros fan de Resident Evil que je trouve ce spin-off sympathique, j'en sais rien mais 14/20 c'est loin d’être une grosse daube quand même.