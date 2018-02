Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :Lors d'ue interview parue sur 4Gamer, Hajime Tabata a déclaré qu'ils s'attendaient à ce que la version Windows du jeu atteigne les 2 millions, de sorte que le jeu pourrait être en mesure d'atteindre un total de 10 millions dans le monde. Selon lui, le jeu s'est déjà écoulé à 7 millions d'exemplaires au total. Pour rappel, le jeu Final Fantasy XV est déjà disponible sur Ps4 et Xbox One tandis que sa version Windows sortira le 6 mars 2018, en même temps que la Royal Edition...Source : https://segmentnext.com/2018/02/23/square-enix-aims-to-reach-a-10-million-sales-final-fantasy-15/

posted the 02/23/2018 at 03:41 PM by link49