Saint Seiya





l'a annoncé officiellement ce matin, l'animéest attendu pour 2019. Et oui ce ne sera pas encore pour cette année bien que le projet fut annoncé en décembre 2016 pour clôturer l'anniversaire des 30 ans de la licence. Une production qui prend son temps donc, ce qui est en soi une bonne nouvelle si ça permet de nous éviter les errances graphiques d'unSaison 2 ou d'un, encore faudra t-il confirmer ça une fois la série lancée bien sur.Avec cela nous avons droit au troisième visuel clef en version(au dessus) et quelques miettes graphiques supplémentaires avec ce bandeau promotionnel (pris sur la page twitter de Jorgegeminis) accompagnant le dernier tome japonais du manga deAlors deux animésl'année prochaine ? On dirait bien puisque le magazine japonaisparlait en début d'année également de 2019 pour, sans queet/oun'aient fait de déclaration officielle sur le sujet cela dit (ce qu'a d'ailleurs précisé Eugen Son, le scénariste principal).Petit bonus,(Jojo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable), la character-designer de cette nouvelle adaptation du manga de, a posté sur son compte twitter il y a quelques temps des portrait de Seiya et Hyoga en mode "fan-art" (ce n'est donc pas censé être représentatif de son travail sur la nouvelle série ... même si).