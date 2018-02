Non c'est pas une blague : http://www.gameblog.fr/news/73691-assassin-s-creed-quand-ubisoft-prefere-le-gameplay-inclusif-De l'histoire inclusive ... je sais même pas par où commencerA quand la biologie inclusive pour rejeter le sexisme naturel des chromosomes X et Y ?

Like

Who likes this ?

posted the 02/23/2018 at 03:26 PM by automata