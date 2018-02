Un coffre en bois de The Legend of Zelda va bientôt sortir.Le coffre mesure 25,5 x 15,5 x 17 cmA l'intérieur du coffre, nous retrouverons 3 Rubis, qui pourront servir de presse papier.Chaque Rubis mesurent 12,5 x 6,6 x 3,9 cm et pèsent 400gLe prix est de 129£ et sera disponible le 30 Juillet