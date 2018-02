Et tout ça une nouvelle fois via RushonGame et JoshProd qui nous permettent de ressortir nos bécanes en editants ces projet en europe.JoshProd editera donc 5 jeux Megadrive sous le label Pixel Heart:- Chaos Engine 2, shooter en vue top/down en coop, qui devait sortir sur Megadrive a l'epoque. Il semble que se soit ici un portage de la version Amiga.- Magic Pockets, autre portage d'un jeu Amiga d'action/plateforme qui aura en plus le droit a des musiques dans les niveaux contrairement a cette dernière.- Fx Unit Yuki portage d'un jeu indé d'action/pletforme sur PC-Engine- Et enfin Generals of the Yang Family et Water Margin, deux BTA asiatiques.Enfin sur SNES nous avons Sydney Hunter and the Caverns of DeathPour les réfractaires suites a la mauvaise qualité des premières sorties SNES de ROG, une video a été faite pour montrer l'evolution qualitative de cette nouvelle sortie (et des prochaines).