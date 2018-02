Voici enfin un vrai unboxing pour un des collectors de Far Cry 5. La version qui nous intéresse est la Limited Hope County MT . La méga édition collector à 169€ en exclue sur le Ubistore. D'ailleurs, le collector est en rupture sur One.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Un coffret collector exclusif-Un Trophée Crâne de Cerf, très détaillé et fabriqué avec une résine de grande qualité (Taille : environ 45 cm - numéroté 1 à 6000)-Un Steelbook exclusif-Une carte recto-verso d’Hope County comprenant les points d’intérêt et les lieux clés du jeu.-La bande-son originale du jeu.Perso, j'aime bienJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Guide de Jeu Far Cry 5 - Version Française 29.99€ Far Cry 5 - Edition Collector The Father 119.99€ Far Cry 5 Gold Edition 74.99€ Batman Ninja 15.05€