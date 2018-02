Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :Lors de la vingt-unième cérémonie des D.I.C.E. Awards, les jeux Cuphead, Horizon Zero Dawn, Playerunknown’s Battlegrounds, Super Mario Odyssey et The Legend of Zelda : Breath of the Wild étaient nommés dans la catégorie Jeu de l'année. Le titre est revenu au dernier Zelda, ce qui porte le total à 182 récompenses ultimes obtenues par le jeu...Source : https://www.dualshockers.com/dice-awards-goty-2018/