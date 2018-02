Actualité

Hier, Phil Spencer a tenu une conférence pour l’ouverture du DICE Summit 2018 à Las Vegas, un salon professionnel sur le jeu vidéo. Le responsable gaming chez Microsoft y a tenu un discours d’ouverture, n’hésitant pas à assumer les erreurs passées, mais aussi à dépeindre le portrait d’un Microsoft en mutation, plus ouvert et à l’écoute.Le discours d’ouverture d’une heure de Phil Spencer est disponible dans la vidéo un peu plus bas à 8 minutes et on peut souhaiter qu’il soit écouté par toute l’industrie du jeu vidéo.Phil Spencer appelle ainsi toutes les entreprises du jeu vidéo à adopter l’inclusion et à régler les problèmes de préjugés toxiques qui gênent les femmes et les minorités - aussi bien en tant que société de jeu vidéo, que dans les interactions proposées dans les jeux en ligne.Phil Spencer déclare avoir passé les quatre dernières années chez Microsoft avec une mission visant à créer un environnement plus inclusif. Et il a évoqué des erreurs commises en cours de route, comme par exemple cette fête à la Game Developers Conference en 2016, lorsque Microsoft avait embauché des danseuses assez légèrement vêtues.Phil Spencer revient alors sur une époque qui n’a pas été la plus facile pour Microsoft et la branche Xbox, celle du lancement de la Xbox One.C’est là que Phil Spencer est arrivé, pour remettre de l’ordre dans tout ça, et pour recréer de la confiance.Nous avions besoin d’un redémarrage. Le moral était bien bas. Nous avons continué à manquer de grandes tendances et les gens s’en moquaient. Cela aurait été drôle si ça n’avait pas été aussi vrai. Nous avons donc décidé de tout rafraîchir, de tout repenser et de reconstruire notre culture.Phil Spencer a indiqué que les société de jeux vidéo excellaient dans la création d’univers et a rendu hommage à des jeux tels que Zelda ou Uncharted, placardés en image derrière lui lors de la conférence, mais aussi à Halo. Mais les univers de jeu vidéo qui ne parviennent pas à embrasser la diversité des joueurs auront du mal à réussir dans un monde où de plus en plus de gens jouent à des jeux, selon lui. Il a fait référence à cette fête à la GDC qui a saboté le travail de sensibilisation que faisait Microsoft à l’époque.Selon lui, la volée de bois vert de l’époque était complètement justifiée, et c’était presque aussi fort en interne.Il aurait été facile pour nous d’éviter cette responsabilité. Au lieu de cela, nous assumions qui nous étions et ce que nous représentions. Nous ne défendons aucun employé ou partenaire qui offense les autres. Nous avons communiqué que nous défendons l’inclusivité. Personnellement, je m’engage à faire mieux. C’est le travail du chef que de prendre la responsabilité personnelle et d’être clair sur notre culture, qui nous sommes et ce que nous défendons.Phil Spencer souhaite ainsi que les sociétés de jeu vidéo corrigent leurs propres habitudes internes et qu’elles puissent contrôler davantage les espaces en ligne qu’elles créent.Phil Spencer pose les bonnes questions et se rend bien compte de l’impact du jeu vidéo aujourd’hui sur nos sociétés et comportements.C’est tout Microsoft qui est mobilisé vers un changement de mentalité. Phil Spencer raconte ainsi l’anecdote de Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui a obligé toute l’équipe dirigeante à lire un livre sur la communication non violente intitulé Non-Violent Communication : Life-Changing Tools for Healthy Relationships.A présent, 4 ans plus tard, l’entreprise a encore à cœur une approche globale top-down et bottom-up, en repensant, recadrant, et réinventant sa propre culture.Ce genre de discours transparent et ouvert est trop rare pour que nous n’en parlions pas, et méritait complètement un article complet sur le sujet. Les choses bougent chez Microsoft et la branche Xbox, et ça se ressentira forcément dans les futurs projets qui seront annoncés.