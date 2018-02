NBA LIVE 18 vous présente L'ÉLU, une expérience de carrière dynamique et inédite centrée sur votre joueur, vos choix et votre héritage. Créez un joueur à l'identité unique et choisissez un rôle pour déployer tout un éventail de techniques qui n'appartiennent qu'à vous. Lancez-vous à la conquête de la planète basket et surclassez vos adversaires, en mode Ligue ou Street. Relevez des défis solo, coop ou multijoueur avec ou contre d'autres joueurs dans le cadre d'événements LIVE. Imposez votre supériorité dans des duels au gameplay résolument innovant. Utilisez des techniques inédites à chaque poste grâce à des commandes d'une précision et d'une réactivité inédites. Mettez vos nouveaux talents à l'épreuve et gérez votre équipe dans les modes Franchise et Live Ultimate Team. Suivez votre propre voie, devenez l'Élu.

NBA Live 18 est disponible dans le coffre EA Access.Je me demande si ça vaut toujours le coup d'acheter les jeux EA Day One!!!Le jeu contient 29 succès pour 1000G et il vous faudra pas moins de 33Go sur votre DD.Unboxing des XBOX One X Collectors Air Jordan