Comment trouver de nouvelles recettes en mélangeant les vieux pots ? C'est peut-être ce que ce sont dit les britanniques de Supergonk, des anciens de Codemasters, Lionhead et Bizarre Creations quand ils ont voulu injecter un peu de sang neuf dans des titres à la manière de F-Zéro, Wipeout ou le récent Fast RMX, dernier titre de qualité de ce genre sur la Switch. Pas simple d'innover sur ce genre quand depuis une bonne dizaine d'années, rien n'a su renouveler le genre ou nous faire oublier les gloires d'antan.Sûrement pour passer le temps, ils ont du se faire quelques parties de Splatoon quand soudain, la lumière jaillit : croisons les deux concepts ! Trailblazers vous propose donc des courses de bolides où vous allez vous opposer en deux équipes de trois contre trois. Chaque pilote laisse derrière lui une bande de peinture ce qui permet à vos coéquipiers en roulant dessus de profiter d'un boost de vitesse. Le stock de peinture étant limitée, il faut donc jouer en équipe pour maintenir votre trainée colorée tout en recouvrant celle de l'équipe adverse (passer sur la peinture de vos adversaires vous ralentit).Une idée potentiellement très bonne sur le papier qui permet de privilégier différentes stratégies : les méticuleux qui vont saper la trace colorée adverse ou les fous du volant qui vont tout miser pour tracer le plus vite possible. Le petit coup de peinture bien placé derrière un virage pour gêner vos adversaires, pourrir leur boost vers la ligne d'arrivée...Au niveau de l'univers proposé, on reste dans un casting large allant du robot psychotique, de l'alien et bien sûr de l'humain, chaque protagoniste proposé ayant ses propres caractéristiques. Graphiquement c'est pas mal du tout.Au niveau du gameplay, si la vitesse est bien présente ainsi que la fluidité, cela peut être très bon. On aura un mode histoire avec différents chapitres, la possibilité de jouer en ligne (y compris en écran partagé) mais aussi un intéressant mode local en écran partagé. Peut-être la bonne surprise indépendante du printemps 2018 ?