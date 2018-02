Hello! Ce soir, j'ai choisi de vous présenter la manette 8bitdo SF30 Pro, qui est d'une qualité surprenante et enfin pleinement compatible avec la Nintendo Switch !La qualité est assez dingue pour une manette à 40€, ça pourrait pratiquement être un accessoire officiel Nintendo s'ils avaient la licenceBref, superbe achat, en fait il ne lui manque plus qu'un lecteur NFC sur le stick droit pour avoir l'ensemble des fonctionnalités de la manette de NintendoJe dois jouer un peu plus avec pour donner mon verdict final (surtout sur l'autonomie) mais pour le moment, c'est du caviarPlus de photos sur Otakugame.fr