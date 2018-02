Voici une Information concernant la Saga Devil May Cry :Capcom a renouvelé la marque Devil May Cry en Europe dans ce qui pourrait être décrit comme un plan de relance de la série, en commençant par le prochain Devil May Cry HD Collection qui sortira le mois prochain. Les rumeurs de l'annonce du jeu Devil May Cry 5 à l'E3 2018 peuvent aussi être relancer, appuyées par les récentes déclarations de Hideki Itsuno. Réponse début juin...Source : http://gearnuke.com/devil-may-cry-trademark-renewed-capcom-europe/