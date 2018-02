Batman Ninja aura droit à une version steelbookJ'aime bien le visuelL'intérieur du steelbook est assez sommaire, mais l'arrière défonce bienUn magnifique livre manuscrit Frankenstein limitée à 1000 exemplaire est aussi en préco. Par contre, 200€Eté 1816. A l’âge de 18 ans, Mary Shelley séjourne au bord du Lac Léman en Suisse avec celui qui deviendra son mari, Percy Shelley, et quelques amis, Lord Byron, Claire Clairmont sa belle-sœur et John Polidori. Le temps est pluvieux, et lors d’une orageuse soirée, pour se distraire, Lord Byron lance l’idée d’un concours : c’est à celui qui inventera la meilleure histoire de fantômes. Lui-même se met à rédiger Le Vampire. La jeune femme, bien décidée à rédiger une histoire à glacer le sang elle-aussi, s’attelle à la tâche sans imaginer que son roman deviendrait culte, inspirant des générations de lecteurs, d’écrivains et de réalisateurs.Chef d’œuvre de la littérature, Frankenstein puise dans plusieurs genres. Gothique, fantastique, épouvante… Il explore de nombreuses thématiques comme le mythe de Prométhée et les avancées de la science. Certains spécialistes pensent que l’idée de laquelle Frankenstein naît, à savoir la capacité de redonner la vie à ce qui est éteint, a été soufflée à Mary par un drame personnel – la perte de son bébé de sept mois quelques temps auparavant.Publié en 1818, c’est un succès immédiat. Mary Shelley va cependant le remanier pour la version qui paraît en 1831. A l’occasion des 200 ans de la publication de Frankenstein, les Saints Pères proposent la reproduction du manuscrit de Mary Shelley, conservé à la Bodleian Library (Oxford).J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Batman Ninja 15.05€ Frankenstein, le Manuscrit 200€