Disney en dévoile un peu plus sur Star Wars Resort (prévu pour le moment en Floride) avec deux vidéo dévoilant une chambre d’hôtel complétement dingue.En attendant Star Wars: Galaxy's Edge, le fameux parc dédié à Star Wars, les visiteurs auront droit à un traitementÇa avance au niveau de la construction des AT-AT, ouverture du parc Star Wars en 2019Chez nous, a DisneyLand Paris, les Pirates et Princesses prennent le parc en otage avec qu'Iron Man ne débarque.Cet été les super-héros de Marvel prennent le contrôle du parc.Après avoir transformé le Space Mountain pour en faire une attraction Star Wars, DisneyLand va opérer des changements avec l'attraction Rock’n’Roller Coaster Aerosmith qui se verra changée en Iron ManEnfin, en 2020, l’hôtel New York du parc deviendra l’hôtel New York – The Art of Marvel, avec des chambres revisitées aux couleurs des personnages du MCU.