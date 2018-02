Compile Heart principalement connu pour la serie Neptunia, mais aussi pour les moins glaireux Fairy Fencer F ou Agarest, serait en train de développé 5 nouveaux RPG et ont laché une ptite info sur les 3 premiers.-Le premier serait dans un univers désertique dont voici le premier artwork- Le second serait fait par de nouveaux createurs- Le troisieme serait un RPG ou Compile Heart mettrait tout ce qu'ils ont appris (donc attendez-vous a au moins avoir des boobs).Pour finir voici une phase de gameplay de Death end re;Quest qui sortira cette année sur PS4.

posted the 02/22/2018 at 08:29 PM by guiguif