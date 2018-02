Ayant exploré les genres du RPG, du combat, de la plate-forme, de la course et de l'action-aventure depuis sa création en 1984, le studio Naughty Dog ne nous a jamais proposé de titres en vue FPS ; toutefois, cela pourrait en vérité se produire à l'occasion d'un prochain projet.



C'est à l'occasion du D.I.C.E. Summit 2018 que le directeur créatif Neil Druckmann a tenu une conférence, où il a notamment évoqué l'adaptation cinématographique d'Uncharted. L'homme a également parlé des façons de nous immerger dans ses œuvres et comme nous le rapporte IGN qui s'est rendu à Las Vegas, Naughty Dog serait prêt à explorer le genre du FPS : "Nous sommes totalement ouverts. Le prochain titre que nous ferons pourrait ne pas être à la troisième personne".



En vérité, la question s'est posée pour The Last of Us Part II : Neil Druckmann a avoué que le studio a brainstormé sur la caméra de ce titre attendu, avant de retenir une vue à la troisième personne assez rapprochée afin de conserver une intimité avec le personnage.