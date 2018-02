Gameblog 7/10

JVC 14/20

Pour leur première incursion sur console, les californiens de GUTS Department ne déméritent pas. Fort d'une direction artistique léchée et d'un concept hybride tenant à la fois du platformer à l'ancienne et du tower-defense nerveux, Aegis Defenders possède tous les atouts pour satisfaire le joueur avide d'en découdre avec des armées de nuisibles toujours plus acharnés. Si l'on pestera contre une visée souvent imprécise et quelques bugs gênants, le titre se révèle une bonne pioche, surtout lorsqu'on s'y met à plusieurs.On aurait pu craindre qu’un titre qui mélange Tower Defense, phases de Plate-Forme et éléments de jeu d’aventure/puzzle manque un tant soit peu de cohérence. Fort heureusement, Aegis Defenders pioche dans ce qui lui est strictement nécessaire pour s’assurer un contenu plaisant et facilement assimilable. Si pris séparément, chaque élément qui compose l’aventure se révèle aussi simple que classique, l’expérience finale demeure plutôt bonne grâce à des mécanismes qui se complètent de façon intéressante. Un soft à creuser, particulièrement en multijoueur.