Voilà comme chaque Semaine une nouvelle vidéo qui cette fois ci va se concentrer sur un événement aléatoire "les forts squelettes" Cet événement qui sera signe d'un nuage en forme de crâne se formant au dessus des îles consiste à réunir plusieurs groupes de joueurs afin de coopérer et vaincre tous les squelettes et les capitaines de la Zone, une fois ceux-ci vaincu nous pourrons nous emparer d'une clef qui servira à ouvrir un tombeau avec divers richesses c'est alors-là que la situation risque de se compliquer allons-nous partager le trésor, allons nous trahir d'une balle dans le dos au dernier moment ou encore allons nous parier le butin au cours d'une course de bâteau et autres idées ?