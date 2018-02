Voici une Information concernant le jeu Metal Gear Survive :Jim Sterling, connu pour ces tests originaux, ne mâche pas ses mots vis-à-vis du jeu de Konami. Il a partagé ses premières "Jimpressions" dans une vidéo intitulée sombrement "Metal Gear Survivre - C'est de la m...". Il y a décrit le jeu comme "ridicule" et lui provoquant une "douleur dans le c...", prétendant avoir désinstallé le jeu le jour il l'a acheté. La note qu'il va lui attribué risque d'être mémorable...Source : https://press-start.com.au/news/xbox/2018/02/22/surprise-sterling-substantially-unimpressed-metal-gear-survive/

posted the 02/22/2018 at 03:10 PM by link49