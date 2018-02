Hello, le chapitre 5 se lit ici pour plus de confort : https://www.tipeee.com/icare/news/32791 Ou en dessous :Sinon pour ceux qui voudraient découvir l'histoire, hop le premier chapitre et les autres sont là : https://www.tipeee.com/icare/news/31409 Darth AetiusElonn se réveille allongée sur un canapé en sustentation. Elle garde en bouche le goût de cette mixture bleue que Marionetis lui fait avaler tous les soirs. Ses pensées s'éclaircissent progressivement. Elle sait qu’elle n’a rien rêvé ni cauchemardé malgré une semaine passée dans un état second, à somnoler la plupart du temps, à peine alerte pour prendre ses repas. En vérité, ce matin, pour la première fois depuis leur retour d’Oortha, son esprit est vivace, son corps en pleine possession de ses moyens. Elle s'est réveillée comme si elle avait 20 ans, comme si elle en avait effacé 15. Bien sûr, ce sentiment ne la rassure pas. Elle sait pourquoi elle se sent si vive. Les paroles de Marionetis résonnent encore : « tuer Aetius ». Aujourd’hui, quoiqu’il arrive, elle affrontera son Destin. En un sens, elle se sent délivrée du poids de l’interrogation. Malheureusement, un autre s’est substitué, infiniment plus lourd : celui de sa propre mort. A côté, l’incertitude restait un moindre mal. Son unique réconfort vient de ses pensées pour Lian. Mais l'instant ne dure pas et ses souvenirs se déchirent dans un sanglot. Elle aimerait tant le revoir, le serrer dans ses bras, l’embrasser une dernière fois. Il ne reste que leurs souvenirs… Elle essuie ses larmes avant de relever la tête, étonnée. Elle était trop absorbée pour payer attention mais elle remarque qu'elle se trouve dans le laboratoire de Marionetis. Pour la première fois en 3 ans de captivité, il l’a amenée ici. Des corps flottent dans des cuves translucides, des cuves individuelles. Certains se décomposent, d’autres paraissent encore en vie tandis que le petit droïde DCR3 va de l’un à l’autre, recueillant et traitant les données. Dans des bocaux alignées sur les étagères se trouvent des membres et des organes.- Enfin, se réjouit Marionettis qui se tient dans l’encadrure de la porte.- C'est ça que tu cachais ? demande-t-elle dégoûtée. Des expériences ?- Je suis un scientifique, Elonn. Je fais des tests. Je devais savoir. Maintenant, j'ai mes réponses.- Tu n'es qu'un monstre.- Il faut savoir faire des sacrifices, répond-il simplement alors qu’elle tente former une bulle de force avant de tomber à genoux sous l'emprise de son maître. La "volonté", Elonn, c'est le secret de mon pouvoir. Je ne lâcherai rien. A personne. Toi non plus. Tu comprendras. Tu comprendras tout.- Il n'y a rien à comprendre. Je sais ce que tu es.Marionetis appuie sur un bouton. L’acide injecté dans les cuves vient ronger les corps. Une fois dissous, l’évacuation se débarrasse du liquide brun.- Tout commence et tout s'arrête avec Aetius, annonce-t-il. De deux monstres, il faut choisir le moindre.Marionetis n'attend cette fois aucune réponse. Il prend immédiatement le contrôle de Cinna, s'aperçoit del'imperfectionde sa maîtrise. Elonn lutte. Pourtant, il n'a aucune inquiétude. La Force lui a souri cette semaine. DCR3 avait raison. Les variations positives annoncées par le droïde ont changé sa compréhension. Chaque pièce du puzzle prend sa place, chaque action trouve sa finalité.Cinna se lève, vient le rejoindre dans le hangar. Les deux se préparent, ceignent leur sabre laser, enfilent leur manteau sith, puis rejoignent la navette. Dart Cinna s’installe au poste de pilotage. Marionetis attend. Sa poche vibre. Il sort le petit appareil. Comme convenu, le message holographique contient les coordonnées de leur rendez-vous. Il s’efface aussitôt. Marionetis sourit en coin. Il sait à quel point Aetius est paraonïaque, il a contribué à le rendre ainsi.La navette sort de l’hyper espace. Le rendez-vous a été pris sur PN03, petite planète de sable à l’image de ses soeurs du système d’Orba, chacune baptisée des lettres PN suivi de leur ordre croissant par rapport à l’étoile : de 01 à 06. La navette suit les coordonnées, les radars ne détectent rien. Marionetis devine l’utilisation de brouilleurs dernier cri. Puis, alors que le vaisseau a atteint la basse altitude, le temple se découvre. Ses colonnes, son dôme se dressent massivement dans des couleurs si proches de leur environnement désertique qu'ils se confondent. Des troupes s’entraînent sur les esplanades. Elles aussi portent des tenues aux tons sablonneux. Marionetis fait rapidement le compte. Il y a 4 divisions de 10 000 hommes. Clairement, Aetius n’a plus l’intention de végéter. Oortha n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il prépare une armée.La navette plonge soudain, elle est passée en pilotage à distance. La base a pris les commandes. Le vaisseau s'infiltre dans une faille, suit des veines à l'intérieur de la roche, avant de déboucher dans une galerie si longue qu'elle pourrait paraître infini. Plusieurs croiseurs interstellaires se cachent dans ses profondeurs, d'autres sont en construction. A peine posés, des gardes en tenues rouge viennent les chercher. Marionetis ne peut s’empêcher de sourire intérieurement. Aetius joue à l’empereur, ses hommes arborent la tenue de l’ancienne garde rouge, chargée de protéger le Chancelier Palpatine. Darth Cinna et Darth Marionetis sont immédiatement séparés. Marionetis se voit escorter vers la salle d’interrogatoire tandis que Cinna est menée à travers un long corridor. A mesure qu'elle s'avance, Elonn perçoit quelque chose de sombre dans ce temple. Elle essaye de résister à l'emprise de Marionetis mais elle se met à douter. "Tu comprendras" n'avait-il cessé de répéter pendant 3 ans. Pouvait-il avoir raison ? Quel est ce sentiment, cette impression de ténèbres dans lesquelles elle s'enfonce ?A présent arrêtée devant une porte colossale, elle voit les gardes s'écarter pour se poster de chaque côté. Elle doit entrer seule. Elle pose la main, tente de la pousser, échoue. C’est un test. Elle devine l’extraordinaire poids qui la rend si complexe à mouvoir. Aussi fait-elle appel à la force, la concentre avant de parvenir difficilement à l’ouvrir. Lorsqu’elle relève la tête, son regard s'arrête sur Aetius. Le Sith se tient au bout de la pièce en haut, assis sur son trône de pierre, en haut d'une plateforme, d'une sorte de pyramide plate. Il est drapé dans une longue tunique pourpre, porte un masque très sobre avec quelques arrêtes saillantes, deux longues encoches parallèles au niveau du regard d’où percent une lumière violette. En un instant, elle ressent toute la poisse qui émane de lui. Elle a dû mal à respirer. Malgré le contrôle de Marionetis, son regard bascule pour s'échapper, se pose sur les deux siths qui se tiennent en bas de l'escalier. La première est une femme, dressée dans une robe noire et violette de combat. De l'autre côté, en miroir, elle reconnaît Darth Valel, assis à son pupitre. Enfin, à quelques mètres devant eux, il y a cette longue table carrée où se tiennent les 12 membres du conseil.Marionetis fait avancer Elonn. Il sait à quel point l'instant est sensible. Mais il ressent son affaiblissement. Elle ne lutte plus contre son contrôle. Elle est en train de lâcher prise. Indubitablement, il ressent qu'Elonn voudrait quitter cette pièce où elle étouffe, où son corps la brûle. A mesure qu’elle s’approche de la table, elle découvre la peur dans le regard des maîtres. Certains suent à grosse goutte. A cet instant précis, elle se tient au fond d'elle-même, se remémorant les mots dans la navette : « Tu ne verras aucune fierté chez ses subordonnés. Aetius ne laisse que des esprits dévorés. Une fois sous son joug, on ne peut plus fuir. »Elonn ressent toute cette malveillance, sa férocité, sa soif absolue. Elle n’a jamais expérimenté de telles émotions. C’est comme si une ombre partait du trône pour se dresser devant elle, immense, insondable, ivre de souffrance, prête à déferler. Elle sait désormais qu’elle n'a pas les qualités que Marionetis lui avait prêtées. Comment pourrait-elle opposer la Jedi à ce monstre alors qu'elle voudrait simplement fuir, disparaître loin, dans les étoiles ? Même au fond d'elle-même, même au bord de l'inconscience, elle ne supporte plus ce poignard qui la frappe et la frappe encore. Alors elle s'abandonne. Elle laisse Marionetis s’emparer de son esprit. Elle plonge dans l’oubli, se cache derrière le rideau. Ce qui se tient dans cette pièce est plus obscur, plus sombre, plus froid que ses angoisses les plus viscérales. Il est les ténèbres. Il est le dévoreur. Elle n'a plus aucun doute. La Force hurle dans cette pièce. Son cri est silencieux, son silence est effroyable. Elle ne veut plus l’entendre. Elle s'efface. Elle s'oublie- Darth Cinna.Aetius n’a pas parlé fort. Pourtant, sa voix emplit la pièce.- Prend ta place, ordonne-t-il.Darth Cinna regarde la table, les douze sièges sont occupés.- Lequel dois-je éliminer ? demande-t-elle.L’un des siths se lève brusquement. Ses traits sont figés, on sent qu’il lutte sans pouvoir se contrôler. Sa chaise tombe à la renverse tandis qu’il prend son sabre malgré lui. Le sith l’approche de son cou, tente désespérément de résister. Les veines palpitent sur son front, semblables à des vers. Quand, d'un coup, la lame jaillit. Sa tête roule sur le sol.- Qu’avait-il fait ? demande Cinna sans rejoindre la place.- Manquer de clairvoyance, répond Aetius.Aucun autre mot. Pendant une interminable minute, Aetius n’a ajouté aucun autre mot. Marionetis comprend à quel point il a renforcé son emprise. Ce mutisme est oppressant, douloureux. Si ses talents de manipulation ne valent pas les siens, son pouvoir de constriction a grandi, terriblement grandi. A présent, il serait capable de provoquer le suicide de tous les maîtres. De manière substantielle, ce que Marionetis ressent dans cette pièce, ce n'est pas tant cette noirceur qu'il connaît déjà mais la différence de statut. Il y a là un Dieu et ses nervis- Darth Mandalor était l’un de nos meilleurs sabreurs, annonce Darth Virgo, la Sith qui se tient en bas de l'escalier qui monte vers la petite pyramide et son trône. Il était également responsable d’Oortha. Malheureusement pour sa tête, il déléguait trop, y compris ce plan d'évacuation qui aurait dû être en place. L'Empereur n'a pas besoin de bretteurs, fussent-ils parmi les plus doués. A lui seul, il changera le cours de nos batailles. Mais il n'entraîne pas les officiers pilotes Siths. C'était la tâche de Mandalor. Perdre Oortha était concevable s’il avait mené ses troupes et battus en retraite. La soumission à l’Empereur, la compréhension de ses ordres, le respect de l'esprit qu'il nous inspire, c'est la seule chose qui compte.- Oui Maître, répond-t-elle en regardant Aetius.La Sith qui faisait la leçon à Cinna se préparait à reprendre lorsqu'elle s'arrête.- Peu de Sith ont fait preuve d’autant de sang froid lors de notre première entrevue, remarque Aetius. Je n'en compte que trois dans mon empire. Darth Virgo, le Grand Examinateur et Darth Valel.- C’est un grand honneur de compter parmi eux, s'agenouille Cinna pour montrer son respect.- Il y a quelques années, j’ai affronté le maître de Doo'k Athis, Aym Fallas. Un immense Jedi. Malgré la torture, il n’a jamais rien concédé au côté obscur. Sais-tu pourquoi ?- Non, maître.- Parce qu’il avait accepté le prix de sa foi. Il était prêt à souffrir. Dans ma vie, je n’ai rencontré que quatre types d’utilisateurs qui ne ressentaient pas cette peur intense qui leur dévorer l'esprit. Il y a ceux dont la cruauté est à la mienne. Darth Virgo, par exemple, se délecte de la haine. Elle cherche des esprits à briser, à hanter, à perdre. Mais tu n’es pas de ce genre là.- En effet, Maître.- Darth Valel est différent. Il a soif de pouvoir. Il s’est garanti la position de premier conseiller. Il est ma voix et mes yeux pour la plupart des Siths. Celui qui dicte ma volonté.- Je comprends, maître.- Le troisième relève de la folie. Il m’est arrivé de torturer si profondément que mes victimes n’étaient plus que haine et douleur. Le Grand Examinateur est mon meilleur exemple. Puis il reste un dernier type d'esprit : celui des Jedi qui se sont dressés sur ma route. Ils avaient la Foi dans le côté lumineux. Une foi si intense qu’ils étaient prêts à souffrir l’impensable. Alors je me pose la question, si tu n'es ni cruel, ni folle, ni ambitieuse, serait-ce parce que tu as gardé ta foi ?- Non, maître. Je ne suis plus une Jedi. Même à l'époque, je n’avais pas cette conviction.- Dans ce cas, murmure férocement Aetius tandis que l’ombre de sa malveillance grandit brutalement, pourquoi n’as-tu pas peur ? Qu’est-ce que tu ne nous dis pas ?La pression s'est considérablement renforcée. Les autres maîtres ont baissé la tête. De pauvres chiens bien dressés.- Je suis égoïste, maître. Je suis venu chercher la revanche dans le côté obscur. Je veux détruire l’ordre Jedi. Je veux la mort de tous ses serviteurs. A commencer par celles de mon mari puis de mon maître.Cinna s’est tue. Aetius la regarde. Marionetis se sent transpercé. Là encore, l'empereur Sith ne dit rien. Darth Virgo prend la suite.- Ce qui nous amène à ton arrivée. J'ai relu les notes du Grand Examinateur. Malgré tout, j'aimerais savoir comment comment une petite Jedi qui n’avait jamais alerté notre attention autrement qu'avec ses dons de pilote a pu réussir un tel coup ? Darth Laeto n'était pas n'importe qui dans notre ordre. Il était membre du conseil. Il était aussi l'un des rares à avoir embrassé sa peur pour la dominer. Il ne suait pas comme un porc lui.- Comme je l’ai dit au Grand Examinateur, j’ai été capturé par le seigneur Laeto. J’étais en mission ce jour-là, sur la trace d’enfants enlevés. Ce jour-là, j’étais troublée. J’avais été trahie par celui en qui j’avais le plus confiance. Il m'avait ouverte de l'intérieur.- La trahison mène toujours au côté obscur.- Cette colère, je m’en suis servi pour m’échapper de la prison de Darth Laeto. Je l'ai affronté. Je me suis montré plus endurante, attendant qu'il s'épuise. Ensuite, je lui ai tranché chaque membre, le laissant geindre sur le sol. Je me sentais enfin libérée : libérée du poids des conventions, libérée d'une idéal inatteignable, libérée de mes chaînes. Pourtant, à mon grand étonnement, je n’en avais pas assez. Je voulais l’écraser plus encore, le détruire. Je voulais réduire à néant l'univers. Et paradoxalement, j’avais eu du mal à le vaincre, j’enviais ses pouvoirs, je brûlais d’augmenter les miens, de devenir celle dont les Jedi craindraient le nom. Alors oui, je ne cherche ni la douleur, ni les honneurs. Mais je veux ma revanche. Je veux leur chute.Aetius ricane. Son rire est froid, sourd, angoissant.- Tu n'as pas d'intérêt pour mon empire, conclut-il. Tu n’as pas non plus d’intérêt pour nos affaires. Tu es tourné vers ton but.- Je le reconnais, Maître.- J’apprécie cette soif. Je la sens forte. Tu partages mon objectif, tu reconnais ton infériorité, tu as rapporté d'excellentes informations d'Oortha, tu as exécuté fidèlement toutes les missions qui t'ont été confiées depuis 2 ans, tu as prouvé ta valeur. A mes yeux, les sith de valeur comptent beaucoup. J'était roi seul. Je suis empereur avec vous. Je serai bientôt Dieu. Il n'y a qu'une seule exception qui rende un sith inutile : la désobéissance.- Je comprends maître.- J'en doute. Sinon tu n'aurais pas désobéi au Grand Examinateur. Ce qui sort de sa bouche sort de la mienne. Il t'avait demandé de tuer l’apprenti de Laeto.Aetius fait apparaître le profil holographique de Marionetis sur la table des maîtres. Son visage se découvre ainsi que les informations les plus essentielles : sa date de naissance, sa planète d'origine, son recrutement.- Ceux qui désobéissent, menace Aetius, doivent se préparer à la mort. Ceux qui trahissent à une longue agonie.- Oui, Maître. Pourtant, je n'ai pas désobéi, s'excuse-t-elle tandis que Marionetis a déjà anticipé cette discussion.Il se remémore chaque mot, chaque geste d'Elonn tandis que le Grand Examinateur l'interrogeait. Il se rappelle de son casque rouge en demi-lune s'arrêtant juste au-dessus d'une bouche cruel aux lèvres pincées ne laissant échapper que des mots froids, laconiques. D'évidence, Marionetis connaissait cette règle de "la mort du deuxième", il aurait pu disparaître, manipuler Cinna à distance. Exactement comme il savait que le Grand Examinateur déterminait les places de maître et d'apprenti, qu'on ne pouvait s'élever que de deux manières : être nommé ou provoquer un duel lors de la Grande Assemblée. Aetius avait profondément modifié les règles de gouvernance des Sith. Il avait changé leur tradition dans le seul but de limiter les tentatives d'assassinats contre sa personne. La trahison n'était plus encouragé chez les Sith. Elle devait être enterrée par la terreur, la mort, peu importe les réticences des sith aux-mêmes.- Le Grand Examinateur, reprend Cinna, m’a demandé d’exécuté Marionetis, coupable du crime de ne pas avoir défendu son maître. J'ai acquiescé, pensant m'en débarrasser une fois qu'il aurait épuisé son utilité. Clairement, je n'ai pas senti d'urgence dans le commandement du Grand Examinateur. C'est une faute, je le reconnais. Je l'exécuterai aujourd'hui.- Tout de même, intervient Darth Valel, il est à vos côtés depuis 2 ans et demi. C'est beaucoup. Ne me dîtes pas qu'il n'a pas révélé tout ce qu'il savait. L'homme est jeune, beau. Nous pourrions comprendre d'autres raisons.- Ses connaissances sont vastes, répond-t-elle en ignorant l'allusion. Darth Laeto n’avait pas pris quelqu'un d'ordinaire.- Je ne dirai pas non plus qu’il a fait le bon choix.- Je connaissais mal les sith, le côté obscur, j'avais besoin de lui. Ce n'est plus cas. Je le tuerai dès que le conseil m'aura libéré.- Marionetis, prononce Aetius. Son nom n’est peut-être pas usurpé. J’ai toujours cru que Laeto l'avait choisi pour faire sa créature. Il recherchait constamment l'intelligence, le génie, recrutant parmi les élèves plus prometteurs avant de s'en débarrasser une fois leur plafond découvert. Marionetis était plus jeune que les autres. Il est sans doute digne de son maître.- Il est habile, répond Cinna. Ses connaissances du côté obscur et de l'histoire sith sont étonnantes.- Tu prendras néanmoins un autre apprenti. Tu le formeras. Les deux s'affronteront lors de la Grande Assemblée. Si ton élève tue Marionetis, tu prendras les attributions de Mandalor et tu superviseras la formation des officiers pilotes. Dans le cas contraire, ta tête finira à côté de la sienne. A présent, raconte-moi les événements d'Oortha. N'omet aucun détail, je veux saisir leur personnalité.A travers Cinna, Marionetis détaille les évènements, ment sur les pouvoirs utilisés pour les vaincre, donne le beau rôle à la jeune femme.- Vous n’avez pas d'images ? interrompt Virgo. Des enregistrements ?- Ces droïdes utilisent des brouilleurs. Les caméras espionnent n'ont pas fonctionné.- Les brouilleurs sont incorporés à leur squelette, répond la sith. J’en ai combattu deux avant hier. Nous n’avons rien appris.- Ils se sont échappés ?- Ils se sont autodétruits. Il ne restait que de petits bouts de ferrailles. J'attends le résultat de l'analyseur.- Néanmoins, relève Cinna, nous avons pu récupérer un élément.Joignant le geste à la parole, Cinna utilise la Force pour sortir un objet de sa tunique. En un instant pourtant, elle se retrouve paralysée. Virgo a été la plus rapide. De la main, elle a fait peser un énorme poids pour la ralentir avant de modifier la pression et de la soulever. Cinna se retrouve prisonnière, légèrement surélevée au-dessus du sol. Son dos commence à s’arquer comme si Virgo cherchait à lui casser la colonne. A ce moment, Marionetis est concentré à l’extrême. Il parvient peu à la faire se redresser, à la poser sur le sol. Il se concentre encore, ouvre à nouveau le manteau de Cinna, parvient à faire sortir les morceaux de sabre.- Ca suffit, ordonne Valel. Ce n’était pas contre Aetius.Darth Virgo relâche son emprise. Cinna reste impassible.- Impressionnant, reconnaît l'Empereur. De la concentration, de la colère, de la maîtrise. Pour autant, deux choses sont interdites au conseil : les masques et l'usage de la Force. Mon apprentie se charge toujours de punir ceux qui désobéiraient.- Je ne savais pas, maître, dit-elle humblement sachant pertinemment que tout cela fait partie du test. Je voulais vous montrer ce que nous avions rapportés. Il s'agit d'un de leurs sabres laser.Valel s'approche, regarde l'objet avec attention avant de répondre : "Nous allons nous en occuper ». Marionetis s'en amuse. Le sabre ne les aidera pas. En revanche, il a découvert les pouvoirs de Darth Virgo, sa rapidité. Cette sith l'intrigue depuis qu'Aetius l'a prise sous son aile.- SI je n’ai pas de photos, ajoute Cinna, j’ai malgré tout dessiné les portraits de plusieurs robots. Deux des droïdes avaient un visage humain. Celui d'une femme et d'un enfant.Cinna sort les dessins pour les montrer. En une fraction de seconde, l'espace d'un battement, une marée sombre a envahi la pièce. Aetius s'est levé de son trône. Les feuilles sur lesquelles sont dessinées les portraits fuient vers lui à une vitesse inouïe. Il écarte son manteau, laisse découvrir un bras entièrement cerclé dans un brassard de métal allant des doigts jusqu'à l'épaule. A la sensation dégagée par l'irruption de ce membre qui attrape les feuilles, Marionetis ne peut empêcher la réaction d’Elonn. Elle hurle à l’intérieur. Elle ressent tout le mal qui s’exhale, la pourriture et l’horreur.Marionetis est stupéfait. Il est trop tard. Elle a jailli. Il a beau la contraindre immédiatement, reprendre un contrôle ferme quoiqu'imparfait, sa lumière a brillé. Elle a ressenti le besoin de l'arrêter à tout prix, peu importe la souffrance, peu importe la terreur, peu importe ses chances. Désormais, elle a compris. Elle sait. Et tout ce qu'elle reprochait à Marionetis s'est évanouit. Aetius doit mourir. Quel qu'en soit le prix. Elle est prête à le payer, à préparer la bombe, c’est le moment. Il y a une ouverture. Elle le lui dit, elle le lui crie, elle le supplie. Marionetis lui répond de se taire, de le laisser faire. D'ailleurs, il observe Aetius. Il n'a pas réagi. Il devine son visage crispé derrière son masque, la lumière violette est plus intense. Mais cela n'a rien à voir avec Elonn. Il n’a rien senti du trouble de la Jedi. Les autres non plus d'ailleurs. Tous sont noyés dans la peur. Même Valel. Même Virgo. Le mal qui habite Aetius fait écho dans chaque parcelle de leur corps. L'onde a probablement été ressenti par les soldats à la surface.- Alors nous y sommes, annonce Aetius en observant les portraits. Voilà ce qu'il préparait. Mais ils ne pourront rien contre moi.Marionetis sent la colère d'Aetius. Il ne veut pas paraître faible, laisser ne serait-ce qu'une poussière d'espoir quant à sa chute. Pourtant sa réaction est trop radicale. Et lui seul sait pourquoi. Parce que les robots portent les visage de sa femme, de son enfant. En vérité, Marionetis n’était pas sûr d’avoir bien vu les droïdes alors que ces derniers récupéraient Huit pour l'exfiltrer du temple. Il avait trouvé une sorte de ressemblance, avait choisi de dessiner ces visages familiers pour troubler sa proie. Mais ce qu'il avait pris pour une ressemblance avouait un véritable dessein. Les droïdes et Aetius sont liés. Comme tous deux le sont. Et pour la première fois, Marionetis, se met à rire. Là, assis sur cette chaise, le visage en sang, alors que la pointe du sabre laser a brûlé son oeil, laissé une marque sur la joue, il rit. La Force est avec lui. Elle l'a toujours été.- Tu le reconnais ? demande Aetius à Virgo.- Oui, dit-elle en regardant le portrait du jeune enfant. Il disait s’appeler Femto.Les feuilles de dessin se désagrègent. La poussière tourbillonne dans la pièce. Personne ne comprend. Ni Virgo, ni Valel, ni les autres. Marionetis sait qu'Aetius se moque du souvenir. Il a tué sa famille, n'éprouve ni regret, ni remords, juste une satisfaction morbide. Ce n'est qu'un détail. Mais un détail majeur. L’homme qui a créé ces machines a pensé à tout. En cela, il l'admire. Voilà pourquoi son propre pouvoir ne marchait pas sur ces machines. Il connaissait le secret d'Aetius. Il avait réfléchi au moyen de le vaincre. Même cause, même effets, sa manipulation des morts devenait impossible. Voilà donc ce qui inquiétait le nouvel Empereur. Il l'avait compris par instinct. Ces instruments de vengeance dirigés contre lui pouvaient théoriquement l'emporter. Ils avaient été crée dans ce but. Dans la pratique, Marionetis ne leur donnait aucune chance. Mais ils offraient une opportunité. Et pour Aetius, une opportunité restait insupportable. Il entendait devenir Dieu.- Le conseil est terminé, ordonne l'Empereur.Aetius a parlé. Les maîtres se lèvent, passent à côté de l'escalier pour disparaître par une petite porte. Elonn les suit. Lorsqu'elle se retourne une dernière fois, c'est pour découvrir le cadavre de maître Pallas crucifié au dos du trône. A cet instant, elle perçoit la tristesse de Marionetis. Elle sent une terrible douleur alors que le cadavre bouge. Fallas n'est pas mort. L'empereur le garde en vie.