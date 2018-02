Puissance Nintendo

Quand un studio bosse bien, ça se sait rapidement et les commandes affluent ensuite. C'est ce que vit actuellement le studio Panic Button, remarqué par la qualité de ses deux portages Doom et Rocket League sur Switch, et qui travaille actuellement sur le portage de Wolfenstein II.Comme le révèle Adam Creighton, directeur du développement chez Panic Button, auprès de Gamasutra, le studio est très courtisé pour des portages de jeux à destination de la Switch. Quasiment tous les propositions de travaux reçues actuellement incluent une demande de portage à destination de la Switch, confirmant bien la montée en puissance de la console de Nintendo dans les décisions stratégiques de nombreuses entreprises. Etcar malgré 12 kits de développement présent dans leurs locaux, il ne peut tout prendre et peut ainsi se permettre le luxe inespéré de choisir les projets les plus passionnants ou les commandes pouvait être les plus utiles au studio.