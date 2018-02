Ça se passe par ici https://www.dealabs.com/bons-plans/selection-de-jeux-en-promotion-ex-titanfall-2-a-404eur-et-battlefield-1-a-809eur-sur-pc-demateralises-origin-1178514 Amazon US fait une petite vente promo sur des jeux EA en dématérialisé (ORIGIN), vous pouvez payé avec une CB française sans problème. Il faut juste qu'avant que vous commandiez, vous vous créez une adresse US sur votre compte amazon, et que vous la mettiez en adresse principale.J'ai pris Titanfall 2, aucun souci pour l'activation sur Origin.Attention, la confirmation peut prendre du temps, moi ça à pris facile 20/30 min avant qu'ils m'envoient mon code.Il y a aussi Star Wars Battlefront II à 19.44€have fun guys !