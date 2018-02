Voici une Information concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :En additionnant les deux versions, WiiU et Nintendo Switch, le titre a dépassé le million au Japon. Plus précisément, 871 528 exemplaires ont été vendus sur Nintendo Switch et au moins 133 024 exemplaires sur WiiU. Il faut remonter au jeu The Legend of Zelda : Ocarina of Time pour qu'un jeu de cette Saga dépasse ce cap sur le marché japonais...Source : https://www.resetera.com/threads/the-legend-of-zelda-breath-of-the-wild-has-sold-1-million-units-in-japan.24945/