Microsoft, Sony, Valve, Electronic Arts, Ubisoft, ils s'y sont tous mis de gré ou de force pour respecter la législation européenne de 2011 qui permet à un consommateur d'annuler ses précommandes, soit en proposant une annulation immédiate ou bien un système de remboursements ultérieurs quand les achats ont été effectués en ligne. Tous ? Et bien non,Agacée, l'Europe a déjà fait des remarques à Nintendo et c'est désormais le Conseil norvégien des consommateurs qui se lance dans la campagne contre la politique de non-annulation présente dans l'eShop de Nintendo en envoyant un courrier officiel directement à la société, pour lui enjoindre de respecter le droit européen et de définir concrètement comment elle compte désormais répondre à une demande d'annulation d'une précommande par un client. La commission européenne suit de très près ce dossier chaud.On attend la réponse de Nintendo sur ce sujet car il semble évident que le Conseil norvégien des consommateurs n'a pas l'intention de laisser dormir le dossier. Nintendo va-t-elle réajuster sa politique d'annulation en conséquence et rejoindre les actions des autres grands du marché du jeu vidéo ? A suivre !