La scénariste et productrice Laeta Kalogridis a dévoilé quelques informations sur la future série live américaine Sword Art Online. On apprend notamment qu'elle sera diffusée sur Netflix.



On apprend notamment que Kirito et Asuna devraient être interprétés par des acteurs asiatiques, tandis que des acteurs américains joueront des personnages secondaires comme Klein et Agil, pour donner l'impression d'un mmorpg mondial.