Nouveau pilote vidéo DirectX 11/12



- Support des "slang shaders", le même format de shader que celui utilisé par Vulkan

- Support des menu MaterialUI et XMB.

- Supporte les overlays.

- Tous les shaders pour le menu ont été portés.







Support de DirectX 8



Avec le support de DirectX8, Retroarch est de retour sur Xbox (et bientôt Xbox 360). Les dernières versions sortis sur ces supports datent de plusieurs années.



Testé hier pour ma part.



Avantages :



- Plus grosse fournée d'émulateurs depuis des années sur Xbox avec les derniers cores à jour.



- De nombreuses possibilités avec surement un lancement des roms via XBMC. Rêvons d'une intégration dans les prochains CoinOPS si le développement suit son cours.



- Support des CHD pour Mega-CD



- Support des overlay



Inconvénients :



- Réso 480p max (720p en cours d'ajout)

- Interface RGUI car le XMB bouffe trop de RAM



C'est une très bonne nouvelle pour la vieille bobox, j’espère une amélioration de l'émulation N64/PS1 pour ma part (soyons fou).







Les pilotes vidéos Vulkan, DirectX11/12 et WiiU utilisent le même format de shader désormais



Version Wii U grandement amélioré



- Support de overlay.

- Prise en charge de la transparence dans le menu + overlay.

- Plus grande stabilité lors du changement de core

- Support des shaders (slang).

- Ajout des shaders pour le menu