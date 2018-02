Petite mais bonne nouvelle pouretsont confirmés au casting du jeu !, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter ici. Bon, petite piqure de rappel au cas où : Joel dans, Revolver Ocelot dans, Booker DeWitt danset tant d'autres, c'est lui. Il est une valeur sûre et un très bon choix pour ce jeu selon moi., elle, n'est pas très connue ici, sans aucun doute. Normal, on la retient surtout pour son rôle de Jana Hawkins dans.... On se demande ce que peut réserverpour elle dans son jeu fort étrange.Si le casting dene cesse de grossir, on ne peut pas en dire autant du nombre d'images ou de vidéos de gameplay... Peut-être à l', qui sait ?