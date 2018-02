Voici une Rumeur autour du jeu Pokémon sur Nintendo Switch :En se basant sur un dépôt de marque de la Pokemon Compagny, il semblerait qu'une annonce autour du prochain Opus soit faite le 01 mars prochain, soit presque un an aprés la sortie de la Nintendo Switch. D'autres rumeurs voudraient que le jeu soit le gros jeu de cet E3 2018 de la part de Nintendo, et qu'il sorte en novembre prochain. Réponse dans une semaine...Source : https://twitter.com/dark_gymleader/status/966570658065825793

posted the 02/22/2018 at 08:32 AM by link49