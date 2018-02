Salut, ça fait 11 ans que je ne suis pas retourné au pays de FromSoftware, je compte y retourner cette année avec des potes et j'aimerai savoir si vous connaissez de bonnes adresses ou sites pour louer un appartement pour 3 semaines pour 4 personnes ou alors 2 appartements pour 2 personnes.Si vous avez aussi des adresses de lieux a visiter, je suis preneur. Si vous connaissez des livres de genre "guide" pour trouver tout ce qu'il faut et des phrases déjà faites en Japonais, ça m'ira aussi. Merci d'avance

Who likes this ?

posted the 02/22/2018 at 08:21 AM by momotaros