HelloIl y a 2 ans, je vous avais demandé quel type de notation vous adopteriez pour un site de jeu vidéo.Au final, cela m'a conforté dans une échelle spécifique à Otakugame.fr avec une échelle logarithmique :- les mauvais jeux sont noté F- les jeux passables sont noté C (genre nul, mais y'a un intérêt)- les jeux moyens sont notés B (souvent la technique qui pêche)- les bons jeux sont notés A (il manque un truc pour en faire un truc incontournable)- les jeux incontournables sont noté SJ'avais choisi ce type de notation car mon blog était très modeste, j'achetais les jeux par moi même, alors forcément, j'évitais d'acheter des daubes - d'où le fait que j'ai très peu de jeux notés F d'ailleurs.Enfin bref, le blog s'est depuis développé, j'ai aussi plus de retour, et certains sont gênés par la notation, et aimeraient quelque chose de plus classique.C'est ici que vous intervenez. Quel est pour vous la façon la plus claire de donner son avis sur un jeu ?1) Binaire (OUI / NON)2) Notation spécifique avec des classes (F, C, B, A et S)3) Notation via un pourcentage (97%, 95%, ça em rappelle Console+ tient)4) Notation sur 205) Notation sur 106) Notation avec des étoiles sur 5Bon, la 7ème solution, je n'en suis pas du tout convaincu donc je ne vais même pas l'exposer (Un drop dans la marre en parlait, c'est une notation par rapport à l'ensemble des jeux du même genre sorti au même moment basé sur un système de barres. Je ne connais qu'un blog qui utilise cette notation : http://gamrrage.com/test-jeux-uncharted-the-lost-legacy/ . Mais au final, ça vient à noter le jeu sur 3).Bref, merci d'avance pour votre participation (j'ai essayé de mettre un vrai sondage mais mon chrome refuse le flash... Je le laisse quand même). N'hésitez pas à juste mettre le numéro de votre style de notation préféré en commentaire! Ca me permettra d'essayer de comprendre ce qui arrange le plus les joueurs en terme de notation (et peut être changer la mienne)