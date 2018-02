Jusque là, ma plus belle manette Xbox One était celle de Gears of War 4 avec ses traces de griffes au laser... Mais cette manette de Sea of Thieves est vraiment excellente !La coque est transparente, et il y a des motifs dessiné sous et sur la coque ! Les motifs rappellent le sable (j'kiffe la mer) et surtout... Plusieurs motifs sont phosphorescent !Bref, vous l'aurez compris : Je l'adore ^^ ! J'ai également pris quelques photos sur mon blog pour ceux que ça intéresse