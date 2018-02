Ninja Gaiden aura droit à une version ultra collector en vinyle. Pas moins de 4 vinyles regrouperont le coffret au prix de 78.21€Edition ultra limitée regroupant les 2 volumes en vinyles des bandes originales de Ninja Gaiden dans une magnifique Box. Pour la première fois en vinyle la bande son mythique du jeu. Cette bande son retranscrite à l'identique et tel que le voulaient les éditeurs ravira les fans du jeu ainsi que les amateurs du son 8Bit si caractéristique des jeux-videos de l'époque. Les éditions vinyles sont complétées par deux magnifiques livrets avec croquis, artwork originaux et interviews exclusives ainsi que deux codes de téléchargement.]]>Ninja Gaiden Vol1 : 2LPMP3 Rouge et Orange et Ninja Gaiden Vol2 : 2 LPMP3 Bleu et Jaune.Nouvelle sortie majeure chez Brave Wave, voici pour la première fois en vinyle la bande son mythique du jeu Ninja Gaiden. Ce premier volume comporte 59 titres (31 correspondant à l'édition NES et 28 correspondant aux musiques que l'on retrouvait sur la borne d'arcade à l'époque). Cette bande son retranscrite à l'identique et tel que le voulaient les éditeurs ravira les fans du jeu ainsi que les amateurs du son 8Bit si caractéristique des jeux-videos de l'époque. Comme d'habitude avec Brave Wave, cette sortie est disponible en CD et 2LP Rouge et Orange en édition limitée. L'édition vinyle est complétée par un magnifique livret avec croquis, artwork originaux et interviews exclusives ainsi qu'un code de téléchargement.Et voici le deuxième volume des bandes originales de Ninja Gaiden cette fois ci regroupant les musiques de Ninja Gaiden II et III. Cette bande son retranscrite à l'identique et tel que le voulaient les éditeurs ravira les fans du jeu ainsi que les amateurs du son 8Bit si caractéristique des jeux-videos de l'époque. Comme d'habitude avec Brave Wave, cette sortie est disponible en CD et 2LP Bleue et Jaune en édition limitée. L'édition vinyle contient aussi un magnifique livret avec croquis, artwork originaux et interviews exclusives ainsi qu'un code de téléchargement.J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Ninja Gaiden / Definitive Soundtrack Ultra Collector 78.99€ Republique / Anniversary Édition 25.99€ Shovel Knight/Plague of Shadows Ost 25.74€ Art of Fighting / Definitive Soundtrack 25.99€ Shovel Knight / the Definitive Soundtrack 36.06€