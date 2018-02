Le programme de Mars est à moitié dévoilé (j'ai regardé sur l'application pour le reste) et voici la liste des séries et films qui sont et seront disponibles en Mars.Riverdale (saison 2, un épisode par semaine) : Tous les jeudisAdel Karam Live From Beirut21 ThunderJeunes filles en prisonGhost WarsFlint townB : The Beginning (série d’animation japonaise)Les AffamésBlack Lighting (saison 1, 1 épisode par semaine) : Tous les mardiMarvel’s Jessica Jones saison 2Ram Dass : Going HomeLadies FirstA.I.C.O. IncarnationCollateral saison 1 4 ÉpisodesLove saison 3Designated Survivor (saison 2, un épisode par semaine)C'est du gâteauTerrace House: Openning New DoorsRicky Gervais : HumanityEdha saison 1Take your PillsWild Wild CountryBenjiGame Over, Man !On my Block saison 1The Mechanism saison 1Alexa & KatieSanta Clarita Diet saison 2The defiant OnesLes désastreuses aventures des orphelins Baudelaire saison 2RaptureSans dateArrow saison 6 (1 épisode par semaine)13 Reasons Why saison saison 2Apparemment, la saison 4 des Aventures des Orphelins de Baudelaire serait annulée.