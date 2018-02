Les gens n'arrêtent pas d'insister sur le fait que soutenir des compilateurs anciens comme Microsoft Visual Studio 2003 n' a pas de sens. Eh bien, dans ce cas, cela a permis de ressusciter sans trop d'efforts la version Xbox de Retroarch, une version longtemps mis de coté. Et nous avons pu écrire un pilote vidéo DirectX 8 qui fonctionne aussi bien pour PC que pour Xbox.



Le port Xbox est maintenant plus que jamais en phase avec la ligne principale officielle. Il n'utilise plus un système de menu propriétaire hokey mais il utilise RGUI par défaut. J'aurais pu inclure XMB aussi, mais nous avons encore du travail à faire pour nous assurer que nous pouvons rendre du texte avec Direct3D8 au lieu de nous fier à D3DX, et il y avait encore quelques problèmes de texture liés aux UV, de sorte que nous avons tenu compte dans notre décision de n'utiliser que RGUI pour l'instant.



Dès la sortie de la porte, il y a 21 noyaux disponibles pour la version Xbox, bien plus que dans toute autre période de son cycle de vie.



D'autres caractéristiques remarquables - il prend maintenant en charge les overlays.



En ce qui concerne les noyaux manquants comme fbalpha2012, mednafen pce fast, tyrquake - je dois les refaire compiler avec MSVC 2003 d'abord. Vous pourriez voir une version stable 1.7.1 mise à jour bientôt avec certains de ces noyaux manquants, ne peut pas promettre tout sauf au moins CPS1 et CPS2 pourrait revenir. Il se peut que je doive désactiver le support CHD dans Mednafen PCE Fast pour l'instant afin de le faire fonctionner et d'abandonner le support FLAC pour Tyrquake, puisque cela semble être le principal problème qui les empêche d'être construit en ce moment pour Xbox OG.



Quand cela se produira et que je mettrai à jour la version 1.7.1 de Xbox, je ferai un post ici.



A propos des personnes qui se plaignent de l'interface graphique par défaut - c'est RGUI, l'interface graphique de base pour quand aucune accélération 3D n'est disponible. L'interface utilisateur XMB est bien sûr beaucoup plus jolie. En fait, j'avais déjà XMB en cours d'exécution sur la Xbox OG, mais il ya encore deux problèmes avec elle, ce qui explique pourquoi j'ai le port Xbox OG par défaut RGUI à l'heure actuelle:



1 - Manque de mémoire sur la Xbox. 64MB de RAM n'est pas beaucoup, et avec le noyau CPS2 2012 de FBAlpha je peux à peine tenir la ROM entière dans la mémoire comme c'est le cas avec certains des plus gros jeux CPS2. Gâcher un tas de RAM sur les textures et tout le reste ne permettrait pas de charger certains des plus gros jeux. Et bien que'VMM'avec des fichiers de page est possible, honnêtement, cela devrait être utilisé en dernier recours car il est lent et il pourrait conduire à des stutters dans le jeu.

2 - Le pilote D3D8 n'est tout simplement pas encore prêt pour ces pilotes de menu plus avancés. Je dois encore y travailler. La seule raison pour laquelle ce port Xbox OG revient en premier lieu, c'est parce que nous avons fait fonctionner RetroArch avec MSVC 2003 sur le PC et nous avons fait un pilote Direct3D 8 à cet effet, donc le port Xbox OG qui revient est une extension naturelle de cela. En ce moment, il y a encore quelques problèmes de textures U/V avec les pilotes MaterialUI/XMB, nous manquons encore d'un bon pilote de police pour D3D8 (parce que nous ne pouvons pas compter sur D3DX), et nous sommes préoccupés par l'utilisation de la RAM car les textures XMB actuelles sont un peu trop grandes pour les OG de la Xbox.



Donc, compte tenu de tout cela, nous partons avec RGUI pour l'instant. Il pourrait y avoir une option XMB plus tard, mais veuillez noter que pour certains cœurs qui ont besoin de toute la RAM qu'ils peuvent obtenir, vous devrez peut-être passer à RGUI pour ceux-là.



Quant aux rapports sur le gel ou la suspension, je ne vois ici que des rapports vagues et pas d'erreurs reproductibles. Rendez-vous sur notre page des numéros de Github et signalez-les s'il vous plaît.

