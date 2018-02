Comment dire j'ai pris une belle baffe, que ça soit musicalement ou l'animation qui peut paraître bancale parfois mais tu sens que c'est totalement voulu par le réalisateur, donc ça donne un charme fou au rendu je trouve, les thèmes abordés aussi sont également très adultes (Racisme, les croyances, le sexe...), surtout que je connaissais pas du tout l'oeuvre originel, malgré la notoriété dont bénéficie celle-ci au Japon, mais c'est ça qui rend la chose encore plus folle, quand tu remets ça dans le contexte de sa sortie à l'époque(Années 70), le manga était vraiment en avance sur son temps et a surement ouvert beaucoup de porte pour ses successeursMais sans spoil, la fin m'a mit totalement sur le cul, je m'attendais tout sauf à ça(Même si le code couleur d'un des personnages et plusieurs indices m'on mis sur la voie de son rôle véritable, mais je le voyais de manière symbolique en quelque sorte), les 3-4 derniers épisodes sont comment dire, un ascenseur émotionnel assez énorme, et tu t'en remets à questionner la condition humaine, enfin moi sur la fin, surtout que j'avais enchaîné les 3 derniers épisodes à la chaîne, et ouais clairement ça m'a fait réfléchir !