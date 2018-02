La série Krypton se dévoile encore avec un nouveau Trailer qui met en avant le personnage de Brainiac.C'est l'acteur Blake Ritson qui incarnera Brainiac dans la série.RumeursLe tournage du stand alone du Joker pourrait être tourné en MaiLe film aurait une ambiance sombre dans les années 80 à Gotham City. L'équipe cherche un acteur entre 29-40 ans avec une préférence pour Joaquin Phoenix

posted the 02/21/2018 at 06:58 PM by leblogdeshacka