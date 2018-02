Hey,



je publie mon nouveau (Video) Test et cette fois-ci je m'attaque à Kingdom Come : Deliverance !



"Connaissez-vous des jeux qui se sont déroulé pendant le moyen-age sans quelconque fantaisie ? Ils en existent mais ils restent assez rare si vous les comparez à la quantité de jeux du genre mais se concentrant sur la magie, les créatures fantastiques et les royaumes imaginaires. Avec Kingdom Come Deliverance, la chose est très différente. Le jeu se déroule dans une période historique réelle et le protagoniste est un humain , sans rien de plus."



Son Kick-Starter lancé il y a quelques années, nous permet donc de jouer à un RPG qui sort de l'ordinaire !



Réussite ou non ? Que pensez-vous de ce jeu donc ?





Test de Kingdom Come : Deliverance - https://www.youtube.com/watch?v=VftcEtEzyTw