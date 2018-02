Voici une Information autour de la Saga Super Smash Bros. :Emily Rogers réaffirme que le jeu Super Smash Bros. sera annoncé et sortira sur Nintendo Switch plus tard cette année. Emily Rogers indique que le jeu inclura un nouveau contenu ainsi que le contenu retravaillé des jeux Wii U et 3DS. Il est possible que ce titre soit une simple édition de luxe, une suite ou un nouvel Opus. D’ailleurs, en scannant un Amiibo dans le jeu Bayonetta 2 sur Nintendo Switch, on obtient ce message :Peut-être un teasing de la part de Nintendo. En attendant une officialisation durant peut-être le prochain Nintendo Direct par exemple…Source : https://nintendoeverything.com/rumor-new-speculation-about-smash-bros-releasing-on-switch-this-year-with-new-content-and-reworked-wii-u-3ds-content/