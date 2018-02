Après un film pas terrible avec Matt LeBlanc, Netflix dévoile un trailer pour sa nouvelle série dans l'espace.Les Robinson arriveront le 13 Avril en exclue sur Netflix.Les membres de la famille Robinson sont envoyés dans l'espace afin d'y établir une nouvelle colonie. Mais au cours de leur expédition, un incident les contraint à un atterrissage forcé sur une planète inconnue.Au casting, Taylor Russell McKenzie, Molly Parker et Toby Stephens

posted the 02/21/2018 at 04:00 PM by leblogdeshacka