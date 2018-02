Sans surprise, Shadow of the Colossus PS4 est mon 70e platine.Qu'est-ce que je vous spam avec ce jeu mais allez promis, ce sera la dernière fois.Bah voila grosse claque comme d'habitude avec ce bijou et franchement j'aime cette version autant que la version originale de Fumito Ueda (malgré sa présence en tant que superviseur pour ce remake).Bon après tout c'est le même le jeu que sur PS2 sauf pour l'upgrade graphique. Mais bon sang quel jeu ce Shadow of the Colossus...J'en chiale tellement c'est beau et épique à la fois.C'est le meilleur jeu d'action-aventure et un des meilleurs jeux de tous les temps *POUR MOI*. Un chef d’œuvre des chef d’œuvres. Malheureusement le monde vide, le système de rush boss ou encore le style de gameplay très particulier ne plaira pas à tout le monde.Avec Shadow of the Colossus c'est soit ça passe soit ça casse, et quand ça passe, c'est juste un BGE direct.J'avais partagé une vidéo sur les paysages du jeu qui sont de toutes beautés mais je n'ai jamais fait une vidéo sur les colosses depuis le temps. Pourtant, ce sont eux les véritables stars du jeu, les affrontements contre ces derniers sont vraiment inoubliables, le joueur est complètement noyé dans un déluge d'effets spéciaux et d'animations comme jamais.A foutre facilement dans les meilleurs combats de BOSS du JV.Je vous laisse donc avec ma bande-annonce maison, la musique est du jeu vidéo CONAN Exiles.*ATTENTION* la vidéo spoil les colosses, regardez la uniquement si vous avez déjà fini le jeu au moins une fois sur PS2, PS3 ou PS4.Bon visionnage et bon jeu à tous.NOTE : 10/10 Culte et inoubliable. Pas le meilleur Remake comme le dit JeuxActu (Resident Evil Rebirth les amis...Rebirth...) mais a mettre dans le haut du panier. Bravo à BluePoint Games et à la Team Ico pour votre jeu de rêve. Bravo.