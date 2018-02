Waow cette Grotte ! mais je viens tomber sur ça sur la Rare Replay.Rare on fait un concept de Jeu de Kart, dans le concept ils avaient ajouté leur touche avec des éléments de Gameplay de Banjo Nuts and Bolts avec la physique du décor et sa destructibilité et fonctionnalité intéressante avec le bâton Mumbo on pouvait prendre des pièces de véhicules aux adversaires comme une roue, un moteur, une portière...Voilà d'autres images bordel j'aurai tellement aimé avoir ce jeu ! Mais je crains qu'il sorte de sa phase de concept...en tous cas j'adore voir les projets top secrets des Studios c'est vraiment cool ce qu'ils ont fait avec la Rare Replay dommage que Rare à été longtemps exploîté sur du Kinect ils aurait pu sortir pleins de bons jeux comme ça