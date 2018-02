Fantasme de longue date pour certains, l'arrivée du catalogue steam sur xbox one ne sera peut être plus une simple utopie pour bien longtemps.Le chroniqueur Pentar0o, très proche de la marque xbox a annoncé l'information ce lundi dans le journal du hardware.Bien sur les choses ne seront pas si simples et tout ne s’opérera pas directement par magie sur la console, mais sous réserve d'avoir une bonne connexion internet et un abonnement supplémentaire dédié, le cloud gaming permettra de passer outre les différences existantes entre la console de microsoft et un pc.Cela impliquera tout de même la souscription au service de pc distant dans le cloud Shadow de la société Blade, pour un coût minimum de 30€m/mois (souscription sur un an) et encore une fois une connexion à la hauteur (fibre recommandée)Mais pour ce prix ce n'est pas seulement à steam que vous accèderez sur votre xbox one mais tout bonnement à un PC complet dans le cloud (CPU Xeon, 12Go de ram, Geforce 1070 bientôt upgradée sur une 1080, la configuration étant évolutive et pouvant changer avec le temps pour coller à l'évolution technologique) ce qui inclus donc steam, origin, gog ainsi que toute autre plateforme de téléchargement, les émulateurs, la bureautique, les logiciels pro, des visual novel hentai japonais, etc.... bref à peu près tout ce que vous pouvez faire avec un PC, et même soyons fou, le PSNOW histoire de jouer à des jeux PS4 sur votre xbox one pour le fun.Pas d'annonce officielle ou de date pour le moment.