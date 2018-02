Halo 3, Gears of War 3, Oblivion, Mirror's Edge : voilà quelques exemples de titres rétrocompatibles et optimisés Xbox One X, qui bénéficient d'une résolution boostée ou encore de couleurs plus riches. Et la liste promet de s'allonger puisqu'Albert Penello, responsable du marketing pour la division Xbox chez Microsoft, a indiqué sur Twitter que nous aurons prochainement droit à de nouveaux jeux optimisés.