Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Hier, le jeu Burnout Paradise Remastered a été officialisé. Selon le revendeur qui avait leaké le jeu, le titre sortait aussi sur Nintendo Switch. Cependant, seules les versions Ps4 et Xbox One ont été officialisé. Lorsque EA a été interrogé à ce sujet, la société a déclaré : "En ce qui concerne la sortie du jeu sur Nintendo Switch, nous n'avons rien à annoncer." Au moins, on est un peu plus fixé sur cette version...Source : https://www.gonintendo.com/stories/302561-ea-has-nothing-to-announce-as-far-as-burnout-paradise-remaster