Voici une Information autour, entre autres, du jeu Nintendo Labo :Ceci se base sur les Réservations effectuées du 12 au 18 février 2018 dans les Enseignes Comgnet. Le jeu Hokuto Ga Gotoku sur Ps4 reste stable, Dragon Quest Builders sur Nintendo Switch gagne deux places et Nintendo Labo fait son entrée…Source : http://www.comgnet.com/ranking/

posted the 02/20/2018 at 11:45 PM by link49