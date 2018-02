Star Wars : Les Derniers Jedi divise énormément les fans, soit c'est noir, soit c'est blanc, mais il n'y a pas d'entre-deux... Quoi qu'il en soit, Disney prépare la sortie Blu-ray, DVD et VOD de ce long-métrage dans le monde entier. La branche française partage une vidéo promotionnelle pour émoustiller et annonce diverses choses.



Pour commencer, 14 scènes coupées ont été ajoutées ; pour un total de 20 minutes supplémentaires comme nous le savons. Ensuite, plus de 2 heures de bonus seront disponibles, et un documentaire, « Le réalisateur et les Jedi », sera inclus.



Pour les impatients, sachez que Star Wars : Les Derniers Jedi sera d'abord diffusé sur différentes plateformes de VOD le 12 avril prochain. La date de sortie du Blu-ray et du DVD est fixée au 20 avril 2018.