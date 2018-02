Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Il semblerait que les jeux The World Ends with You : Final Remix et Hyrule Warriors : Definitive Edition sortent chez nous en avril.De quoi faire si on ajoute Nintendo Labo fin avril également, le 27 précisément.Ces jeux nous feront alors patienter jusqu'à la sortie du portage de Donkey Kong Country Tropical Freeze sur Nintendo Switch, qui sortira lui le 04 mai...Source : https://www.true-gaming.net/home/362482/