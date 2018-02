Les films tirés de la licence Call of Duty se profilent petit à petit. Il faut dire qu'Activision Blizzard a déjà recruté Stacey Sher pour produire ces adaptations, et Stefano Sollima (Sicario 2: Soldado) semble être bien parti pour réaliser le premier volet. D'ailleurs, l'Italien a rencontré Metro.co.uk à Milan pour le lancement de The Legend of Red Hand, son court-métrage avec Zoe Saldana.



Bien évidemment, lors de l'entretien, la question de l'adaptation de Call of Duty au cinéma s'est posée, et Stefano Sollima a déjà une petite idée du casting : Tom Hardy et Chris Pine, rien que ça ! Voici ce qu'il pense respectivement de ces deux acteurs :



À propos de Tom Hardy :

"J'adore presque tout ce qu'il a fait. J'attends son Venom. Même dans Mad Max (Fury Road, NDLR), il était bon."



À propos de Chris Pine :

"Il est dur, mais il est intelligent et il a un certain sens de l'humour, mais il peut aussi avoir un puissant rôle dramatique. J'aime quand tu sens qu'un acteur peut jouer avec différentes nuances et différents tons, parce que ça veut dire que c'est un bon acteur."



Il faut dire que les deux hommes ont déjà une carrière impressionnante. Tom Hardy a été à l'affiche de grands films comme Mad Max: Fury Road, Dunkerque, Branson, Warrior, The Revenant, The Dark Knight Rises et incarnera prochainement Venom dans le film éponyme, tandis que Chris Pine est surtout connu pour ses rôles dans les récents Star Trek, Wonder Woman, The Ryan Initiative et Target, où il côtoyait déjà Tom Hardy. L'idée de les revoir ensemble dans une adaptation de Call of Duty est alléchante, mais Stefano Sollima n'est toujours pas officiellement le réalisateur du film...