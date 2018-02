Voici une Information autour du jeu Metal Gear Survive :En attendant plus de note, on se contentera de ce premier test qui lui attribue la bonne note de 8/10. Pour rappel, le jeu sortir dans deux jours en France...Source : http://gaming.ebaumsworld.com/articles/metal-gear-survive-review-the-best-survival-co-op-game-of-this-generation/85585435/

Who likes this ?

posted the 02/20/2018 at 12:57 AM by link49